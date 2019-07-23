Зеленский о деле Гонгадзе: Нам нужен новый генпрокурор

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский обещает сделать все от него зависящее в деле Гонгадзе, но прежде хочет назначить нового генпрокурора. Об этом он заявил сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, когда будет политическое решение, которое позволит назвать заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Зеленский напомнил, что этим делом занимается прокуратура.

"По поводу Гонгадзе. У нас очень много дел по убийству общественных деятелей, журналистов, исчезновения людей - и всеми этими делами мы должны заниматься, при всем уважении к памяти Гонгадзе... Мы ждем, нам нужен новый генпрокурор. Я ничего не могу вам сказать. Мне нечего вам сказать. Я даже сегодня хотел его тут сегодня встретить, но отпуск так отпуск... Мы не имеем права влиять на правоохранительные органы, но мы хотим это сделать, и все, что я могу сделать по законодательству - я буду делать", - сказал он.

Зеленский ранее заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генпрокурора.