Рябошапка рассказал о делах ГПУ против Порошенко

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка в интервью Настоящему времени рассказал о расследованиях ГПУ против пятого президента Петра Порошенко.

Он подчеркнул, что эти дела были открыты не по обращениям экс-замглавы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова, а по собственным материалам прокуратуры. "Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом", - уточнил генпрокурор.

Говоря о допросах Порошенко, Рябошапка уточнил, что завтра его ждут по делу об Иловайской трагедии. Там пятый президент проходит как свидетель. "А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля", - добавил он.

Комментируя дела против Порошенко, открытые Госбюро расследований, Рябошапка сказал, что в некоторых из них расследование завершено, готовы проекты подозрений и на этой стадии они остановлены. Другие расследования, отметил он, продолжаются.

18 октября генпрокурор рассказал о возможном подозрении для Порошенко.

рассказал 30 октября директор ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко проигнорировал 15 допросов . Он также сказал, что пятый президент якобы использует свой статус народного депутата.

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