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Рябошапка: Порошенко определенное время преследовал Богдана

Рябошапка: Порошенко определенное время преследовал Богдана - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 22:36

По словам генпрокурора, нынешний глава ОП был одним из тех, кого "очень не любил" Порошенко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Петр Порошенко во время своего президентства преследовал действующего главу Офиса президента Андрея Богдана. Об этом Рябошапка сказал в интервью LB.ua.

Рябошапка рассказал, что Богдана допрашивала Генпрокуратура около четырех лет назад. Что сейчас с производством, в рамках которого был допрос, глава ГПУ не сказал. Таким образом он прокомментировал слова экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка о деле, в котором якобы фигурировал Богдан. По словам Рябошапки, это дело расследовало подразделение Горбатюка.

Производство, в котором фигурирует имя Богдана, говорит Рябошапка, расследуется уже пятый год. 

"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.). Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе посредством этого производства", - сказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, когда именно Богдана преследовали, генпрокурор уточнил, что это было во время защиты им экс-главы УКРОПа Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

  • 3 ноября Горбатюк заявил, что Богдан якобы призывал прекратить расследование преступлений во время Евромайдана и экономических - против экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

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руслан рябошапка андрей богдан преследование Петр Порошенко
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