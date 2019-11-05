Рябошапка: Порошенко определенное время преследовал Богдана

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что Петр Порошенко во время своего президентства преследовал действующего главу Офиса президента Андрея Богдана. Об этом Рябошапка сказал в интервью LB.ua.

Рябошапка рассказал, что Богдана допрашивала Генпрокуратура около четырех лет назад. Что сейчас с производством, в рамках которого был допрос, глава ГПУ не сказал. Таким образом он прокомментировал слова экс-начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка о деле, в котором якобы фигурировал Богдан. По словам Рябошапки, это дело расследовало подразделение Горбатюка.

Производство, в котором фигурирует имя Богдана, говорит Рябошапка, расследуется уже пятый год.

"Богдан был одним из тех, кого очень не любил Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.). Даже определенное время преследовал. Я думаю, что тогда он мог бы использовать все возможности, чтобы давить на Богдана, в том числе посредством этого производства", - сказал Рябошапка.

Отвечая на вопрос, когда именно Богдана преследовали, генпрокурор уточнил, что это было во время защиты им экс-главы УКРОПа Геннадия Корбана и олигарха Игоря Коломойского.

3 ноября Горбатюк заявил , что Богдан якобы призывал прекратить расследование преступлений во время Евромайдана и экономических - против экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

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