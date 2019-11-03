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Горбатюк выступил с обвинениями в адрес Богдана

Горбатюк выступил с обвинениями в адрес Богдана - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.11.2019, 21:16

Экс-глава управления ГПУ рассказал о встрече в Офисе президента

Бывший глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк выступил с обвинениями в адрес руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Андрея Богдана. В эфире канала Прямой Горбатюк заявил, что Богдан якобы призывал прекратить расследование преступлений во время Евромайдана и экономических - против экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

По его словам, это произошло в конце встречи с президентом. Как утверждает Горбатюк, глава ОП якобы сказал Зеленскому, что дела об убийствах правоохранителей на Евромайдане не расследовались. С этими словами президент, по словам Горбатюка, не согласился, сказав, что у него иная информация. "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не нужно расследовать", - процитировал Горбатюк якобы слова главы президентского офиса.

После, заявляет уволенный экс-чиновник, Богдан якобы сказал ему, что он будет рассказывать об этом новому генпрокурору.

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"Я говорю: Плюс, еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию. - "Та нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?". И потом он уже перевел тему на то, что вас следующий ждет", - рассказал Горбатюк.

Он добавил, что Богдан говорил, что это серьезно. "Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такая была", - заявил Горбатюк.

  • 23 октября Горбатюк сообщил, что генпрокурор Руслан Рябошапка уволил его из органов прокуратуры.
  • Позже он заявил, что Богдана проверяли в рамках уголовного дела. Он также связал свое увольнение с делом об ОПГ Януковича.

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