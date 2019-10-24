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Зеленский считал расследование дел Майдана однобоким - Горбатюк

Зеленский считал расследование дел Майдана однобоким - Горбатюк - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.10.2019, 20:40

Потому что, по мнению президента, не расследовались убийства силовиков

Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей. Об этом Горбатюк рассказал в эфире hromadske.

Горбатюк подтвердил, что была встреча с Зеленским и Русланом Рябошапкой, который на тот момент еще не был назначен на должность генпрокурора. Они, по словам Горбатюка, хотели услышать, "какие результаты расследования, проблемы расследования, почему оно расследуется необъективно, как считал президент".

"Однобоко, по его (Зеленского, - ред.) мнению, так как не расследуются убийства правоохранителей", - сказал Горбатюк.

Он объяснил, что расследуются все эпизоды, и к ответственности привлекаются, в том числе, убийцы правоохранителей.

Вместе с тем, по словам Горбатюка, встреча закончилась "оптимистично". "Он (президент, - ред.) закончил ее словами: ваши дела должны расследоваться, и должна быть вам помощь", - сказал Горбатюк.

Однако, по словам экс-прокурора, "из этого всего ничего не решилось".

Горбатюк вчера сообщил, что Рябошапка уволил его из органов прокуратуры, потому что тот отказался проходить переаттестацию. Горбатюк считает ее незаконной.

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Владимир Зеленский гпу майдан сергей горбатюк руслан рябошапка
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