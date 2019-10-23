Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Горбатюк связал свое увольнение с делом об ОПГ Януковича

Горбатюк связал свое увольнение с делом об ОПГ Януковича - Фото
Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.10.2019, 20:28

О его увольнении из ГПУ стало известно сегодня вечером

Уволенный с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что глава ГПУ Руслан Рябошапка считает "организованную преступную группировку Виктора Януковича" - выдумкой своего предшественника Юрия Луценко. Об этом Горбатюк заявил в эфире Радио НВ.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича, - ред.) нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что подозрения для Януковича и других экс-руководителей страны направлялись на основании собранных следователями доказательств. Речь, по словам Горбатюка, идет об экс-главе МВД Виталие Захарченко, бывшем генпрокуроре Викторе Пшонке, премьере времен Януковича Николае Азарове и его заместителе.

По словам Горбатюка, заявления об "отсутствии ОПГ Януковича" есть и якобы предпринимались шаги для разрушения звена расследования дела.

"Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил уволенный глава управления.

Свое сегоднящнее увольнение он связал с якобы нежеланием ГПУ расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Горбатюк добавил, что некоторым из них можно сообщить о подозрении.

Напишите нам
генпрокуратура увольнение дело януковича сергей горбатюк
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 