Горбатюк связал свое увольнение с делом об ОПГ Януковича

Сергей Горбатюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Уволенный с должности начальника управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что глава ГПУ Руслан Рябошапка считает "организованную преступную группировку Виктора Януковича" - выдумкой своего предшественника Юрия Луценко. Об этом Горбатюк заявил в эфире Радио НВ.

"С первых дней Рябошапка занял такую позицию, что преступной организации (Януковича, - ред.) нет, "по нашему мнению, это выдумка Луценко", - такие фразы говорили", - сказал Горбатюк.

Он добавил, что подозрения для Януковича и других экс-руководителей страны направлялись на основании собранных следователями доказательств. Речь, по словам Горбатюка, идет об экс-главе МВД Виталие Захарченко, бывшем генпрокуроре Викторе Пшонке, премьере времен Януковича Николае Азарове и его заместителе.

По словам Горбатюка, заявления об "отсутствии ОПГ Януковича" есть и якобы предпринимались шаги для разрушения звена расследования дела.

"Я говорил: "Если вы хотите не видеть признаков преступной организации, считаете, что это какая-то выдумка - пожалуйста, там есть 5000 томов, читайте, выписывайте доказательства и выносите постановление о закрытии уголовного производства", - заявил уволенный глава управления.

Свое сегоднящнее увольнение он связал с якобы нежеланием ГПУ расследовать дело о преступной организации Януковича, поскольку "сейчас при власти есть лица, которые работали в то самое время в Кабинете министров". Горбатюк добавил, что некоторым из них можно сообщить о подозрении.