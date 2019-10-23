Горбатюк подаст на Рябошапку заявление в ГБР

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подаст в Госбюро расследований заявление о совершении преступления генпрокурором Русланом Рябошапкой. Об этом Горбатюк сказал в комментарии LIGA.net

Горбатюк, которого сегодня Рябошапка уволил из органов прокуратуры, считает действия генпрокурора незаконными.

"Если признаки коррупции найду, то тогда (подам заявление, - ред.) в НАБУ", - сказал Горбатюк.

По словам Горбатюка, у генпрокурора есть правовые основания для увольнения прокуроров, которые отказались проходить переаттестацию или написали заявления неустановленного образца, но относительно следователей (которым является Горбатюк) закон в таких случаях не дает генпрокурору права издавать приказы об увольнении.



В сентябре-2019 был принят закон о реформе прокуратуры: он также регулирует переход сотрудников из старой структуры в новую после переаттестации. В ГПУ рассказали, как она будет проходить. Горбатюк заявил, что созданные комиссии не могут аттестовать прокуроров. Переаттестацию обжаловали в ОАСК.

По словам Горбатюка, он отказался подавать заявление установленного образца на переаттестацию, которая проходит в ГПУ в рамках реформы. Прокурор допустил, что его могут уволить.

