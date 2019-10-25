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Богдана проверяли в рамках уголовного дела - Горбатюк

Богдана проверяли в рамках уголовного дела - Горбатюк - Фото
Андрей Богдан (Фото: Владимир Гонтарь/ЕРА)
25.10.2019, 12:00

По словам бывшего главы управления спецрасследований, дело блокировалось руководством ГПУ

Управление специальных расследований Генеральной прокуратуры расследовало дело, в котором фигурировал глава Офиса президента Андрей Богдан. Об этом в эфире Громадського радіо заявил экс-глава управления Сергей Горбатюк.

Он рассказал, что существует дело о принятии судебных решений, "которые не могли, на самом деле, быть приняты ни при каких условиях". Эти решения, по словам Горбатюка, наложили на Украину 3,2 млрд грн долга и выплату 32 млн грн России.

По утверждению Горбатюка, в этом деле, среди лиц, которые якобы способствовали принятию таких решений, проверяли и Богдана.

Горбатюк утверждает, что в рамках дела подготовлены уведомления о подозрении судьям, но руководство ГПУ якобы блокировало их.

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