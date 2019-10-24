Чумак: Дела Майдана не закроют, Горбатюка уволили законно

Виктор Чумак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Расследование дел Майдана прекращено не будет, а увольнение начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка было законным, заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в комментарии Интерфакс-Украина.

Чумак рассказал, что в расследовании дел по Майдану будут назначены новые люди, руководителем станет прокурор из той же рабочей группы, что уже занималась этими делами. "Речь не об одном Горбатюке, а о 43 людях, которые работают над расследованием этих преступлений", - подчеркнул он.

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Также Чумак отметил, что Горбатюка в любом случае бы уволили, поскольку с 20 ноября вступает в силу решение о лишении прокуратуры полномочий проводить досудебное следствие, и управление, которое возглавлял Горбатюк, будет расформировано.

"Горбатюку предлагалось все, что угодно, но у Сергея Викторовича позиция "Я никуда не пойду, потому что считаю, что это все неправильно" – вот и вся история. Никто его не выгонял, никто не просил его уволиться, и я вам официально это говорю", - заявил Чумак.

По словам Чумака, он неоднократно просил Горбатюка пройти переаттестацию.