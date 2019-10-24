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Шокин хочет вернуться в ГПУ. Верховный суд вынес решение

Шокин хочет вернуться в ГПУ. Верховный суд вынес решение - Фото
Виктор Шокин (фото - LIGA.net)
24.10.2019, 12:17

Экс-генпрокурор нарушил сроки подачи заявления

Кассационный админсуд (КАС) не удовлетворил заявление экс-генпрокурора Виктора Шокина о возобновлении сроков подачи заявления – и не перешел к рассмотрению дела по сути. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила главный специалист пресс-центра суда Галина Гаевская.

По ее словам, в 2017 году Шокин подал иск в Высший административный суд (кассационная инстанция на тот момент) о восстановлении в должности генпрокурора. Ответчики по делу – Верховная Рада ХVIIІ созыва и пятый президент Петр Порошенко. Тогда ему отказали в рассмотрении заявления, поскольку были нарушены сроки подачи заявления.

Гаевская объяснила, что в 2019 году Шокин подал заявление в КАС о возобновлении сроков по вновь выявленным обстоятельствам. Однако суд не удовлетворил его заявление – и не перешел к рассмотрению дела по сути.

Справка. Виктор Шокин был уволен в 2016 году Петром Порошенко после одобрения Рады. По информации СМИ, за увольнением мог стоять Джозеф Байден, который был на тот момент вице-президентом США. Таким образом он якобы пытался препятствовать расследованию против его сына Хантера Байдена, который будто бы связан с коррупцией в газовой компании из Украины. 

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