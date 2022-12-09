Для Киева разработали новый тип графика отключений электричества, там три категории

Сегодня, 9 декабря, компания ДТЭК Киевские электросети ввела обновленный график стабилизационных отключений электричества с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов. Об этом сообщается в Facebook компании.

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Обновленный график отключений электричества для киевлян состоит из трех категорий:

- белый цвет в графике – электричество гарантированно есть;

- серый цвет – электричества гарантированно нет;

- светло-серый цвет – периоды, когда электричество могут отключить, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами.

Сообщается, что ближайшие несколько дней график будет работать в тестовом режиме.

График отключений можно посмотреть по ссылке.

С октября Россия систематически бьет ракетами по объектам энергетики в Украине. На начало декабря было нанесено восемь массированных ракетных ударов, которые привели к дефициту электроэнергии и веерным отключениям по всей свободной от оккупации территории Украины.

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Наталія Медведєва

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