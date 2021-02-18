Для Слуги народа наняли лоббистов из США – Схемы

Общественная организация Центр трансатлантического взаимодействия и диалога подписала контракт с консалтинговой компанией Finsbury Glover Hering. Фирма будет заниматься лоббированием интересов, а также консультациями партии Слуга народа. Об этом сообщают журналисты программы Схемы, ссылаясь на документы Министерства юстиции США.

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Учредители организации - Павел Великоречанин и Станислав Костюченко, они помощники народных депутатов Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко. В документах Минюста США указано, что один из адресов регистрации Центра трансатлантического взаимодействия и диалога - конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве, который является офисом СН.

По контракту, заключенному между ОО и компанией, лоббисты должны осуществлять "стратегическое консультирование и поддержку" Слуги народа. Цель – "налаживания отношений Украины с Соединенными Штатами и странами ЕС", отмечают журналисты.

Контракт подписан до 31 декабря 2021 года, однако он может быть пролонгирован. В нем также прописано, что Finsbury Glover Hering может "может заниматься лоббированием, продвижением, подготовкой и распространение информационных материалов".

Помимо этого, сообщается, что вышеуказанная компания произошла в результате слияния нескольких фирм. Одна из них, Glover Park Group, сотрудничала с VISA, властями Грузии, а также Блоком Юлии Тимошенко в 2007 году.

Схемы отмечают, что узнать о том, оплатила ли политсила услуги лоббистов пока нельзя – финансовый отчет партии за четвертый квартал 2020 года пока не опубликован. По информации журналистов, стоимость услуг компании – $50 000 в месяц.

В ноябре 2020 года в СН отказались предоставлять информацию о сумме средств, потраченных на проведение опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, в день первого тура местных выборов. Представители политсилы заверили, что расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года.

Станислав Стороженко

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