В Слуге народа отказались говорить, сколько стоил опрос Зеленского: отчитаются в НАПК
В партии заявили, что не обязаны предоставлять информацию, если это не связано с использованием бюджетных средств, пишет УП
Партия Слуга народа отказалась предоставлять информацию о сумме средств, потраченных на проведение опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, в день первого тура местных выборов. Представители политсилы заверили: расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года. Об этом сообщает Украинская правда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Представители партии считают, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной, так как "опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии".
Издание отмечает, что обратилось сначала с запросом в Офис президента, он был сделан еще 13 октября.
Журналисты просили уточнить, на какие средства будет проведен опрос, а также какая сумма на это выделена. Сообщается, что ОП пролонгировал срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.
Позже из Офиса прислали письмо, в котором не ответили на указанный вопрос и сообщили, что переслали запрос СН как организатору опроса, пишет УП.
- 25 октября возле избирательных участков украинцам предлагали ответить на пять вопросов от Зеленского. Не было процедуры верификации, на анкетах отсутствовали серийные номера и исходные данные. Журналист LIGA.net смог пройти опрос несколько раз.
- 6 ноября в ОАСК поступил иск к Зеленскому и партии Слуга народа с просьбой признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.
- 11 ноября Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск о признании противоправным опроса Зеленского.
Читайте также: Опрос Зеленского частично создал политическое преимущество для Слуги народа – БДИПЧ ОБСЕ
Комментарии