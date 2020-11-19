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В Слуге народа отказались говорить, сколько стоил опрос Зеленского: отчитаются в НАПК

19.11.2020, 15:35
В Слуге народа отказались говорить, сколько стоил опрос Зеленского: отчитаются в НАПК - Фото
Опрос Зеленского (фото - Рух ЧЕСНО)

В партии заявили, что не обязаны предоставлять информацию, если это не связано с использованием бюджетных средств, пишет УП

Партия Слуга народа отказалась предоставлять информацию о сумме средств, потраченных на проведение опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, в день первого тура местных выборов. Представители политсилы заверили: расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года. Об этом сообщает Украинская правда

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Представители партии считают, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной, так как "опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии".

Издание отмечает, что обратилось сначала с запросом в Офис президента, он был сделан еще 13 октября.

Журналисты просили уточнить, на какие средства будет проведен опрос, а также какая сумма на это выделена. Сообщается, что ОП пролонгировал срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Позже из Офиса прислали письмо, в котором не ответили на указанный вопрос и сообщили, что переслали запрос СН как организатору опроса, пишет УП.

  • 25 октября возле избирательных участков украинцам предлагали ответить на пять вопросов от Зеленского. Не было процедуры верификации, на анкетах отсутствовали серийные номера и исходные данные. Журналист LIGA.net смог пройти опрос несколько раз.
  • 6 ноября в ОАСК поступил иск к Зеленскому и партии Слуга народа с просьбой признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов. 

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Станислав Стороженко
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