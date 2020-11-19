В Слуге народа отказались говорить, сколько стоил опрос Зеленского: отчитаются в НАПК

В партии заявили, что не обязаны предоставлять информацию, если это не связано с использованием бюджетных средств, пишет УП

Партия Слуга народа отказалась предоставлять информацию о сумме средств, потраченных на проведение опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, в день первого тура местных выборов. Представители политсилы заверили: расходы будут отражены в отчете за 4 квартал года. Об этом сообщает Украинская правда.

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Представители партии считают, что информация о финансировании "5 вопросов от президента" не является публичной, так как "опрос был оплачен за счет взносов в поддержку партии".

Издание отмечает, что обратилось сначала с запросом в Офис президента, он был сделан еще 13 октября.

Журналисты просили уточнить, на какие средства будет проведен опрос, а также какая сумма на это выделена. Сообщается, что ОП пролонгировал срок рассмотрения запроса до 20 дней вместо 5.

Позже из Офиса прислали письмо, в котором не ответили на указанный вопрос и сообщили, что переслали запрос СН как организатору опроса, пишет УП.

25 октября возле избирательных участков украинцам предлагали ответить на пять вопросов от Зеленского. Не было процедуры верификации, на анкетах отсутствовали серийные номера и исходные данные. Журналист LIGA.net смог пройти опрос несколько раз.

смог пройти опрос несколько раз. 6 ноября в ОАСК поступил иск к Зеленскому и партии Слуга народа с просьбой признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.

11 ноября Окружной административный суд Киева отказался рассматривать иск о признании противоправным опроса Зеленского.

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Станислав Стороженко

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