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ОАСК отказался рассматривать иск об отмене результатов "опроса Зеленского"

11.11.2020, 17:38
ОАСК отказался рассматривать иск об отмене результатов
Окружной админсуд (фото - facebook.com/OACK)

По информации суда, в исковом заявлении объединены требования, подсудные разным судам

Окружной административный суд Киева вернул истцу заявление о признании противоправным и отмене результатов опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, который состоялся 25 октября во время местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По информации суда, истец нарушил правила объединения исковых требований.

Как объясняется, исковые требования, предъявленные к президенту, подсудны Верховному Суду, а исковые требования к партии Слуга народа должны рассматриваться в другом суде.

В ОАСК установили, что истец объединил требования, подсудные разным судам, и решили вернуть ему заявление.

  • 21 октября в ОАСК поступал иск с требованием запретить Зеленскому проводить опрос общественного мнения в день голосования на местных выборах.
  • 25 октября возле избирательных участков украинцам предлагали ответить на пять вопросов от Зеленского. Не было процедуры верификации, на анкетах отсутствовали серийные номера и исходные данные. Журналист LIGA.net смог пройти опрос несколько раз.
  • 6 ноября в ОАСК поступил иск к Зеленскому и партии Слуга народа с просьбой признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов. 

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Наталия Медведева
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