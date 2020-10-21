Против Зеленского подали иск в суд: требуют запретить проводить опрос
21.10.2020, 19:23
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу
В Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием запретить президенту Владимиру Зеленскому проводить опрос общественного мнения в день голосования на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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С иском к президенту обратился житель Ивано-Франковской области.
Он просит суд признать противоправным объявление Зеленского о проведении опроса, а также обязать его воздержаться "от совершения действий относительно назначения и проведения" опроса.
Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.
- 13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".
- 14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".
- 15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".
- 16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.
- По данным группы Рейтинг, положительно к опросу Зеленского относятся 42% украинцев, отрицательно – 22%.
- По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.
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