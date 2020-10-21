Против Зеленского подали иск в суд: требуют запретить проводить опрос

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу

В Окружной админсуд Киева поступил иск с требованием запретить президенту Владимиру Зеленскому проводить опрос общественного мнения в день голосования на местных выборах. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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С иском к президенту обратился житель Ивано-Франковской области.

Он просит суд признать противоправным объявление Зеленского о проведении опроса, а также обязать его воздержаться "от совершения действий относительно назначения и проведения" опроса.

Суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

По данным группы Рейтинг, положительно к опросу Зеленского относятся 42% украинцев, отрицательно – 22%.

По данным опроса КМИС, участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% избирателей.

Вадим Ребрина

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