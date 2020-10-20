Большинство украинцев готовы принять участие в опросе Зеленского 25 октября – КМИС

Доверие и недоверие к результатам опроса, предложенного президентом, примерно равны: 43,4% и 40,7% соответственно

Большинство украинцев намерены принять участие во всеукраинском опросе, который инициировал президент Владимир Зеленский. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 17-19 октября.

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Участвовать в опросе Зеленского готовы 54,6% опрошенных, 35,8% проигнорируют его, 9,3% затруднились с ответом.

Лучше всего инициатива президента воспринимается избирателями Слуги народа: 85,3% из них намерены принять участие в опросе. Также высока поддержка опроса среди неопределившихся: примут в нем участие 61%. Хуже всего опрос среди избирателей парламентских партий опрос поддерживают сторонники Европейской солидарности: 40,9% примут в нем участие, 52,3% нет.

Вы собираетесь или не собираетесь принять участие в опросе 25 октября, которые инициировал президент (нажмите, чтобы увеличить)?

При этом уровень доверия к опросу Зеленского ниже, чем готовность принять в нем участие. Доверять его результатам готовы 43,4% опрошенных, не готовы – 40,7%.

Насколько вы будете доверять результатам такого опроса, проведенного в день выборов (нажмите, чтобы увеличить)?

Опрос проведен с 17 по 19 октября по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опрошены 505 человек возрастом от 18 лет. Погрешность не более 4,5%.

13 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов". Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан. В Слуге народа заявили, что это "пробник референдума".

14 октября задан первый вопрос: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".

15 октября задан второй: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".

16 октября Зеленский озвучил три остальных вопроса.

По данным группы Рейтинг, положительно к опросу Зеленского относятся 42% украинцев, отрицательно – 22%.

Денис Юдин

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