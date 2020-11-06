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Скандальный ОАСК может отменить итоги "опроса Зеленского"

06.11.2020, 17:33
Скандальный ОАСК может отменить итоги
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых национальная безопасность страны

В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа с просьбой признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По мнению истца, результаты опроса, инициированного Зеленским, могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых национальная безопасность страны.

Как отмечается, суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

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Наталия Медведева
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