Скандальный ОАСК может отменить итоги "опроса Зеленского"

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых национальная безопасность страны

В Окружной административный суд Киева поступил иск к президенту Владимиру Зеленскому и партии Слуга народа с просьбой признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По мнению истца, результаты опроса, инициированного Зеленским, могут исказить мнение украинцев по важным вопросам, среди которых национальная безопасность страны.

Как отмечается, суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

21 октября в ОАСК поступал иск с требованием запретить Зеленскому проводить опрос общественного мнения в день голосования на местных выборах.

25 октября возле избирательных участков украинцам предлагали ответить на пять вопросов от Зеленского. Не было процедуры верификации, на анкетах отсутствовали серийные номера и исходные данные. Журналист LIGA.net смог пройти опрос несколько раз.

смог пройти опрос несколько раз. В опросе Зеленского приняли участие около 5 млн человек, заявил глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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Наталия Медведева

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