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Бюллетени – в коробку. Как проходит опрос от Зеленского: фото

25.10.2020, 09:35
Бюллетени – в коробку. Как проходит опрос от Зеленского: фото - Фото
Фото - рух ЧЕСНО

Работники опроса говорят, что люди подходят ответить на вопросы президента Зеленского по желанию

В Украине сегодня параллельно с местными выборами проходит опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Рух ЧЕСНО показал, как его проводят на примере 208 округа в Черниговской области.

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На кадрах видно, что люди, которые проводят опрос, одеты в белые майки с надписью 5 вопросов от президента. Они говорят, что люди подходят проголосовать по желанию. Бюллетени бросают в картонную коробку.

Как проходит верификация желающих проголосовать в ЧЕСНО не уточнили.

Также проводят опрос у школы №93 в Киеве. ЧЕСНО пишет, что проводящий опрос представился волонтером, документов не показывал, учет опрошенных не ведется. "На бумажках нет никаких выходных данных или порядковых/серийных номеров", – утверждают в организации.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не будет привлечена к проведению опроса.

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Марк Сировой
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