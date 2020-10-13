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ЦИК об опросе от Зеленского: Похоже, инициативу организуют не по избирательному закону

13.10.2020, 20:40
ЦИК об опросе от Зеленского: Похоже, инициативу организуют не по избирательному закону - Фото
Олег Диденко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центризбирком не осуществляет каких бы то ни было действий по организации опроса общественного мнения

Центральная избирательная комиссия не будет привлечена к проведению опроса, анонсированного президентом Владимиром Зеленским, который должен пройти во время местных выборов 25 октября. Об этом сообщает в Facebook ЦИК.

Отмечается, что ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, ЦИК не осуществляет каких бы то ни было действий по организации опроса общественного мнения.

"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", – сказал глава ЦИК Олег Диденко.

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Наталия Медведева
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