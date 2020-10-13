ЦИК об опросе от Зеленского: Похоже, инициативу организуют не по избирательному закону

Центризбирком не осуществляет каких бы то ни было действий по организации опроса общественного мнения

Центральная избирательная комиссия не будет привлечена к проведению опроса, анонсированного президентом Владимиром Зеленским, который должен пройти во время местных выборов 25 октября. Об этом сообщает в Facebook ЦИК.

Отмечается, что ЦИК делает все возможное и невозможное для того, чтобы выборы 25 октября были организованы на должном уровне даже в непростых условиях, сложившихся в связи с пандемией. Выборы пройдут в соответствии с требованиями Избирательного кодекса, ЦИК не осуществляет каких бы то ни было действий по организации опроса общественного мнения.

"Представляется, что инициатива президента будет организовываться не в соответствии с избирательным законодательством, а детали относительно этой инициативы, в частности формата реализации, думаю, все мы узнаем в ближайшее время", – сказал глава ЦИК Олег Диденко.

3 сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что ЦИК может проводить соцопросы параллельно с выборами в качестве "избирательного эксперимента".

Сегодня, 13 октября, Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов", не уточнив какие. Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

В Слуге народа заверили: анонсированный Зеленским опрос пройдет без участия ЦИК.

Замглавы Верховной Рады и нардеп от СН Руслан Стефанчук заявил, что анонсированный Зеленским опрос является "пробником референдума".

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Наталия Медведева

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