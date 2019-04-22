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22.04.2019, 16:25

Для Зеленского ищут преподавателя украинского – жена

Для Зеленского ищут преподавателя украинского – жена - Фото
Елена и Владимир Зеленские (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам Елены Зеленской, ее муж может говорить на украинском медленно, но это не его естественный темп речи

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Де-факто следующий президент Украины Владимир Зеленский "пытается углублять свои знания" украинского языка и для него ищут преподавателя, чтобы тот помог "набрать скорость". Об этом в интервью украинской службе Би-би-си рассказала Елена Зеленская.

Она отметила, что оба они знают украинский язык и свободно на нем общаются. "Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо", - добавила Зеленская.

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Она пояснила, что медленно говорить на украинском ее муж может, но это "не его естественный темп речи".

Зеленская также призналась, что ей страшно быть первой леди. А на вопрос, если ли у них вилла в Италии, ответила, что не знает.

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Теги: Владимир Зеленский, украинский язык, Елена Зеленская
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