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22.04.2019, 12:20

Жена Зеленского о статусе первой леди: Страшно, конечно

Жена Зеленского о статусе первой леди: Страшно, конечно - Фото
Елена и Владимир Зеленские (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Жена Владимира Зеленского рассказала, чем будет заниматься в случае победы мужа на выборах

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Жена Владимира Зеленского, который по предварительным результатам ЦИК побеждает на выборах президента Украины, Елена заявила, что пока серьезно не думала, какой должна быть первая леди. Об этом она сказала в интервью Би-би-си Украина.

Отвечая на вопрос, если Зеленский станет президентом, какой будет первая леди, Елена Зеленская сказала: "Я об этом очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность".

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Она считает, что в это надо полностью погрузиться, по этому поводу она переживает. "С другой стороны, я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат. Для меня это очень сложно", - отметила Зеленская.

Зеленская уточнила, что работает сценаристом в Студии Квартал 95 и ежедневно ходит на работу.  "Если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась", - добавила она.

Отвечая на вопрос, страшно ли ей, Зеленская призналась: "Страшно, конечно".

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, выборы-2019, первая леди, Елена Зеленская
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