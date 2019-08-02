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До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос

До 300 тысяч жителей Закарпатья имеют венгерский паспорт - Матиос - Фото
Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
02.08.2019, 16:30

Главный военный прокурор не озвучил точные цифры, поскольку, по его словам, это раскроет методы и средства, которыми его ведомство собирает данны

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что, по данным подконтрольного ему органа, до 300 000 жителей Закарпатья имеют венгерское гражданство. Об этом Матиос заявил в эфире Радио НВ.

"Относительно венгров в Закарпатье - эти цифры насчитывают до 10% населения Закарпатья. Посчитайте, сколько это - более 1,2 млн проживают на территории Закарпатья, вот более 120 000", - сказал глава военной прокуратуры.

При этом Матиос добавил, что по данным, которое обработало его ведомство - до 300 тысяч украинцев получили паспорт Венгрии.

Матиос отказался называть точные цифры, опасаясь, что это раскроет инструменты, благодаря которым военной прокуратуре удалось собрать данные.

Данные, как добавил глава военной прокуратуры, собираются для идентификации украинцев, имеющих доступ к государственной тайне или находящихся на официальных постах, и, в случае совершения ими преступлений, проведения дальнейших процессуальных действий с учетом полученной информации. 

Ранее Матиос заявил, что многие жители Донбасса, получившие российское гражданство уже идентифицированы

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Венгрия анатолий матиос
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