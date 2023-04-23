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До наступления ВСУ еще не меньше месяца, мешают дожди – министр обороны Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 16:21
До наступления ВСУ еще не меньше месяца, мешают дожди – министр обороны Эстонии - Фото
Ханно Певкур (Фото - EPA)

Главным препятствием для начала наступления ВСУ остается дождливая погода, из-за нее боевые действия активизируются не раньше, чем через месяц. Об этом заявил глава минобороны Эстонии Ханно Певкур, пишет ERR.ee.   

В интервью ERR после окончания встречи в формате Рамштайн в Германии Певкур сказал, что согласно мнениям, которые звучали на встрече, "может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном наступлении", но если погода изменится, это может произойти и раньше. 

"Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды, чтобы начать более масштабное освобождение территорий", – сказал министр

При этом, по его словам, "довольно много техники уже переброшено в Украину, и еще много ее находится на пути туда". 

Певкур сказал, что на Рамштайн активно обсуждались вопросы укрепления ПВО Украины и большая потребность ВСУ в боеприпасах, а также "специфические потребности, в том числе тяжелые грузовики и прицепы для них", а также вопрос о предоставлении Украине истребителей западного типа.

  • 21 апреля на встрече Рамштайн-11 глава минобороны Латвии Инара Мурниеце пообещала, что Латвия предоставит Украине все свои системы Stinger

Читайте также: Тема дня | ПВО, снаряды, обучение на Abrams и ремонт танков. Как прошел Рамштайн-11: все детали

Сергій Бережний
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эстония рамштайн наступление ВСУ Ханно Певкур
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