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До Пасхи. Трехсторонняя группа договорилась о списках и дате обмена пленными

До Пасхи. Трехсторонняя группа договорилась о списках и дате обмена пленными - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
08.04.2020, 21:14

Трехсторонняя группа во время видеоконференции договорилась о списках и дате обмена пленными

Сегодня, 8 апреля, во время видеоконференции трехсторонней контрактной группы по Донбассу были достигнуты принципиальные договоренности относительно взаимного обмена удерживаемыми людьми. Об этом сообщает Офис президента.

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Отмечается, что договорились относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.

Также сообщается, что стороны обязались предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.

Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.

  • 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Наталия Медведева
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