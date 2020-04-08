До Пасхи. Трехсторонняя группа договорилась о списках и дате обмена пленными

Сегодня, 8 апреля, во время видеоконференции трехсторонней контрактной группы по Донбассу были достигнуты принципиальные договоренности относительно взаимного обмена удерживаемыми людьми. Об этом сообщает Офис президента.
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Отмечается, что договорились относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты - не позднее Пасхи.
Кроме того, глава ОП Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.
Также сообщается, что стороны обязались предоставить ОБСЕ список объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.
Во время видеоконференции стороны ТКГ продолжили переговоры по определению следующих участков разведения сил и средств на Донбассе.