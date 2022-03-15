Добровольцы теробороны будут признаны ветеранами войны — решение Рады

Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе ветеранов войны, согласно которым данный статус смогут получить добровольцы территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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Проект закона разработан с целью признания добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ ветеранами войны.

Также документом определяется такая категория лиц как семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Кроме того, принятые изменения в закон о статусе ветеранов войны гарантируют обеспечение социальной защиты лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Речь идет о лицах, которым вручен орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка при защите Родины, полных кавалерах ордена Богдана Хмельницкого, лицах, награжденных орденом княгини Ольги. Им будут предоставлены льготы и гарантии, установленные законодательством для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

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Вадим Ребрина

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