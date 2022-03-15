UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Добровольцы теробороны будут признаны ветеранами войны — решение Рады

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 20:24

Верховная Рада приняла изменения в закон о статусе ветеранов войны, согласно которым данный статус смогут получить добровольцы территориальной обороны. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Проект закона разработан с целью признания добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ ветеранами войны.

Также документом определяется такая категория лиц как семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Кроме того, принятые изменения в закон о статусе ветеранов войны гарантируют обеспечение социальной защиты лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Речь идет о лицах, которым вручен орден "Золотая Звезда" за совершение выдающегося геройского поступка при защите Родины, полных кавалерах ордена Богдана Хмельницкого, лицах, награжденных орденом княгини Ольги. Им будут предоставлены льготы и гарантии, установленные законодательством для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

Читайте также: Силы теробороны и спецназначения под Киевом уничтожили шесть танков оккупантов – видео

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада война ветеран тероборона
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 