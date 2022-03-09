Силы теробороны и спецназначения под Киевом уничтожили шесть танков оккупантов – видео

Сегодня бойцы ВСУ обучали силы теробороны и специального назначения использовать ПТРК "Стугна" и "Корсар". В бою за Киев уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Во время подготовки мы овладевали новыми формами и способами применения подразделений, а именно асимметричными действиями", – написал он.

Сейчас ВСУ в реальных боевых условиях отрабатывают то, чему учились, привлекая силы терробороны и специального назначения.

Так, сегодня прикрепленные к одной из бригад Сухопутных войск подразделения ПТРК из состава бригады Сил территориальной обороны Киева и одной из бригад специального назначения в бою за столицу уничтожили шесть танков и один БМП оккупантов, сообщил Залужный.

Подразделения были вооружены экспортными ПТРК "Стугна" и "Корсар", переданные КБ "Луч" в Вооруженные Силы Украины.

Вадим Ребрина

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