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Дочь спикера Путина владеет общим бизнесом с женой беглого экс-регионала

22.12.2020, 12:03
Дочь спикера Путина владеет общим бизнесом с женой беглого экс-регионала - Фото
Дмитрий Святаш (скриншот видео Новости Харькова)

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ, стала совладелицей бизнеса с Анжеликой Святаш – женой беглого экс-регионала Дмитрия Святаша. Информацию об этом обнаружило МБХ Медиа в базе СПАРКС-Интерфакс.

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По данным издания, речь идет об ООО "Сеть столичных бистро", которая работает в московском ТЦ "Остров мечты". Компания была основана в феврале 2020-го неким Гургеном Мкртычаном, который ранее не занимался предпринимательством.

Источник пишет, что 21 декабря Мкртычан вышел из бизнеса, и сейчас доли распределены так: 10% у Песковой, 50% у Святаш и 40% у "Инвестиционной компании атлант" (основатель – некий Михаил Тарановский).

  • Святаш был нардепом IV-VIII созывов. С 2006 года избирался от Партии регионов, 16 января 2014-го голосовал за диктаторские законы. В раду VIII созыва переизбирался как самовыдвиженец по 170 округу в Харькове, вошел во фракцию Возрождение. В 2019-м на этом же округе проиграл выборы кандидату от Слуги народа Андрею Одарченко.
  • Святаш в 2019-м получил подозрения по делам о завладении 1,1 млрд грн Укрсиббанка и недостоверном декларировании, после чего был объявлен в розыск. Харьковский сайт 057.ua писал, что политик выехал в Россию, где получил убежище.

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Марк Сировой
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