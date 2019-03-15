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15.03.2019, 10:30

Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму

Дочь военнопленного моряка будет сегодня на Совбезе ООН по Крыму - Фото
Совбез ООН (фото - EPA)

Замглавы МИД Сергей Кислица заявил, что "народная дипломатия" крайне важна в консолидации симпатии партнеров к происходящему в Украине

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Сегодня в 16:00 по Киеву начнется специальное заседание Совета безопасности ООН, на котором будет рассмотрена ситуация во временно оккупированном Крыму. Участие в мероприятии примут лидеры крымскотатарского народа и дочь военнопленного моряка Ольга Опрыско, пишет Укринформ со ссылкой на данные замглавы МИД Сергея Кислицы.

По словам дипломата, всю неделю в ООН "уделяется повышенное внимание" последствиям российской агрессии против Украины, в том числе "существенный резонанс" получил визит родственников украинских военнопленных моряков.

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"Мы благодарны нашим партнерам, прежде всего Франции и Германии <...> за безусловную поддержку этой инициативы", - сказал дипломат.

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Кислица добавил, что Киев ожидает "откровенного диалога" о том, чем международное сообщество может помочь с деоккупацией и восстановлением безопасности международной навигации в Черном и Азовском морях.

Среди крымских татар в Нью-Йорке будут замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, программный директор "Крымского дома" Алим Алиев и член Всемирного конгресса крымских татар Айла Бакалли.

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Теги: Крым, аннексия, совбез оон, оккупация, моряки
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