Европарламент: Россия больше не стратегический партнер

Фото: пресс-служба Европарламента

Европарламент предлагает пересмотреть действующее соглашение о партнерстве и сотрудничестве и ограничить сотрудничество с Россией, в том числе, лишив ее статуса стратегического партнера. Как сообщил у себя в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, 403 депутата Европарламента проголосовали за соответствующую резолюцию.

"Основные тезисы:

- санкции должны быть продолжены;

- резолюция подчеркивает необходимость пересмотра соглашения ЕС о партнерстве и сотрудничестве с РФ;

- осуждается российская кампания дезинформации и соответствующий орган East Stratcom Task Force призывают усилить противодействие этому;

- осуждаются угрозы соседям РФ на суше и угрозы в Балтийском, Черном и Средиземном морях;

- снова высказана обеспокоенность проектом Северный поток-2, который может увеличить зависимость ЕС от российского газа и создать угрозы на внутреннем европейском рынке;

- обеспокоенность поддержкой РФ авторитарных режимов в Сирии, Иране, Северной Корее и Венесуэле;

- осуждаются незаконные финансовые операции и отмывание российских денег", - написал Арьев.

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Он процитировал докладчика Сандру Калниете, которая сказала: "Время для доброго и дипломатического языка вышло. Осталось мало места для сотрудничества, поскольку Россия оккупировала часть Украины и атакует другие европейские государства".

Ранее об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. Он отметил, что поправка о восстановлении работы комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия, прекращенной с момента аннексии Крыма, провалилась. Ее предлагали партия "зеленых", социал-демократы и Альянс либералов и демократов для Европы.

Сегодня Министерство иностранных дел России направило Украине ноту из-за прекращения действия договора о дружбе стран. Договор о дружбе от 31 мая 1997 года, подписанный президентом Леонидом Кучмой и российским лидером Борисом Ельциным, прекращает действие с 1 апреля 2019-го по инициативе Украины. Стороны обязались уважать территориальную целостность и нерушимость существующих межгосударственных границ.