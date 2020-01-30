Должной реакции Ирана по делу о Boeing пока не видим – Рябошапка

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иран не торопится делиться с Украиной всем объемом данных о крушении украинского лайнера под Тегераном. На это сетует генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет Интефакс-Украина.

По его словам, Украина несколько раз обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству, а он лично - письменно к коллеге из Ирана. Был запрос насчет допроса определенного ряда людей, о получении вещдоков, включая остатки самолета.

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"Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - посетовал Рябошапка.

Вопрос создания международной следственной группы также еще не решен, есть только проект соглашения о ее создании.