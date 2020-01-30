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Должной реакции Ирана по делу о Boeing пока не видим – Рябошапка

Должной реакции Ирана по делу о Boeing пока не видим – Рябошапка - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.01.2020, 10:46

Генпрокурор говорит, что официальный Тегеран пока не особо активно сотрудничает с Украиной в деле о сбитом лайнере, в том числе его тамошний коллега

Иран не торопится делиться с Украиной всем объемом данных о крушении украинского лайнера под Тегераном. На это сетует генпрокурор Руслан Рябошапка, пишет Интефакс-Украина.

По его словам, Украина несколько раз обращалась с запросами о международно-правовой помощи к иранскому правительству, а он лично - письменно к коллеге из Ирана. Был запрос насчет допроса определенного ряда людей, о получении вещдоков, включая остатки самолета.

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"Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, - пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - посетовал Рябошапка.

Вопрос создания международной следственной группы также еще не решен, есть только проект соглашения о ее создании.

  • 8 января 2020-го под Тегераном силы ПВО Ирана сбили украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Иран трое суток отрицал причастность, но потом признал, что "непреднамеренно" сбил Boeing.
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Иран авиакатастрофа мау Boeing 737 руслан рябошапка PS 752
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