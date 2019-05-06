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06.05.2019, 12:08

Дома и авто: что скрыл в декларации Труханов – инфографика НАБУ

Дома и авто: что скрыл в декларации Труханов – инфографика НАБУ - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным НАБУ, Труханов в 2015-2016 не задекларировал деньги, квартиру, дачу, автомобили и другое имущество бывшей жены

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Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование по факту возможного внесения недостоверной информации в электронные декларации за 2015-2016 годы городским главой Одессы Геннадием Трухановым, сообщает пресс-служба НАБУ.

3 мая чиновнику открыли материалы дела для ознакомления перед составлением обвинительного акта и передачей его в суд. Ему инкриминируют ст. 366-1 Уголовного кодекса – декларирование недостоверной информации.

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По данным НАБУ, Труханов не задекларировал состояние бывшей жены, "с которой чиновник, по версии следствия, в 2015-2016 годах был связан общим бытом, имел общие права и обязанности". 

Речь идет о деньгих - 32 млн грн в 2015 и 18 млн грн в 2016-м; квартире в Одессе, даче, эллинге, двух паркоместах, двух автомобилях, долях в четырех компаниях и прочем.

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11 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении Труханову в декларировании недостоверной информации. 

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Теги: набу, геннадий труханов
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