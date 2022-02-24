Донбасс. Бои идут по всей линии фронта, ВСУ уничтожают танки из NLAW, прорыва России нет

На Донбассе продолжаются бои по всей линии фронта, украинские военные уничтожают российские танки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.

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Как сообщается, по состоянию на 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, прорыв не допущен.

Сейчас идут ожесточенные бои в районе Пищевика, отмечают в штабе. Войска РФ пытались прорвать оборону 16 танками, но украинские военные применили британские ракетные комплексы NLAW – три танка уничтожены.

Марк Сировой

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