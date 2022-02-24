Донбасс. Бои идут по всей линии фронта, ВСУ уничтожают танки из NLAW, прорыва России нет
24.02.2022, 15:49
На Донбассе продолжаются бои по всей линии фронта, украинские военные уничтожают российские танки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил в Facebook.
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Как сообщается, по состоянию на 15:00 бои продолжаются по всей линии столкновения, прорыв не допущен.
Сейчас идут ожесточенные бои в районе Пищевика, отмечают в штабе. Войска РФ пытались прорвать оборону 16 танками, но украинские военные применили британские ракетные комплексы NLAW – три танка уничтожены.
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