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Донбасс. Завоевания РФ ограничены и достаются ей ценой больших потерь – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
29.04.2022, 08:24
Донбасс. Завоевания РФ ограничены и достаются ей ценой больших потерь – разведка Британии - Фото
Украинские военные и уничтоженная техника РФ (фото - Генштаб ВСУ)

Россия добилась лишь ограниченных завоеваний на Донбассе и понесла при этом значительные потери. О таких выводах своей разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Британские разведчики отметили, что битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной РФ цели – контроля над Луганской и Донецкой областями.

По данным разведчиков, особо тяжелыми были бои возле Лисичанска, Севердонецка и при попытках россиян продвинутся на юг от Изюма к Славянску.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс лисичанск армия рф севердонецк войска россии разведка великобритании
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