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Доверие к российскому оружию подорвано неудачами армии РФ в Украине – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 09:20
Доверие к российскому оружию подорвано неудачами армии РФ в Украине – разведка Британии - Фото
Остатки российского танка, война в Украине (фото - ЕРА)

Война в Украине нанесла удары по военно-промышленному экспорту РФ: доверие к российскому оружию подорвано, против ВПК введены санкции, а Москве к тому же необходимо закрывать свои потребности вместо выполнения заказов клиентов. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Британцы отмечают, что РФ долгое время считала оборонную промышленность одним из ключевых экспортных успехов, однако сейчас военно-промышленный потенциал России испытывает значительное напряжение.

"Доверие ко многим ее системам вооружений подорвано тем, что они ассоциируются с неудачами российских войск на войне в Украине", – говорят разведчики.

Они считают маловероятным, что Россия сможет выполнить некоторые экспортные заказы на бронетехнику из-за усиливающихся санкций, а также своих потребностей для войны с Украиной.

В частности, британцы отметили, что Беларусь недавно обнародовала детали собственной модернизации танка Т-72Б. Вероятно, Минск разработал его как альтернативу программе модернизации, которую он заказал ранее на российском Уралвагонзаводе.

Читайте также: Россия создала третий армейский корпус, но он вряд ли решит исход войны — разведка Британии

Марк Сировой
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