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Дробович: Надо признать геноцид армян, греков и болгар в Крыму

Дробович: Надо признать геноцид армян, греков и болгар в Крыму - Фото
Антон Дробович (скриншот с видео)
26.12.2019, 21:29

Директор УИНП считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала

Институт национальной памяти намерен инициировать признание Украиной депортации армян, греков и болгар с Крымского полуострова геноцидом этих народов. Об этом сообщил директор УИНП Антон Дробович в эфире YouTube-канала ISLND TV.

Он напомнил, что в 2015 году украинский парламент признал депортацию крымских татар 1944 года геноцидом крымскотатарского народа. "Но только в 2015 году после аннексии Крыма. Странное совпадение. При этом до сих пор не признан геноцид армян, болгар и греков, которых также депортировали с Крыма", - заявил Дробович.

Новый директор УИНП отметил, что он планирует заняться этим направлением и считает странным, что Украина до сих пор этого не сделала. "Это тоже декоммунизация. Это наши армяне, наши греки, наши болгары, наши татары и наши евреи. Они погибли из-за тоталитарных режимов", - резюмировал он.

Ранее Дробович заявлял, что УИНП больше должен говорить о тех исторических личностях, которые объединяют украинцев, а также не допускать, чтобы одна часть общества навязывала своих героев другой.

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уинп Крым геноцид Антон Дробович
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