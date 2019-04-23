Друг Путина Земан поздравил Зеленского с победой

Милош Земан (фото - EPA)

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он заявил, что украинцы хотят страну с меньшим количеством националистических лозунгов, сообщает пресс-служба.

"Ваша победа является доказательством стремления большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны", - считает Земан.

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"Выбрав вас, ваши сограждане подтвердили, что они не отказались от амбиций построить демократическую, свободную, процветающую и мирную Украину, которая будет озабочена не националистическими лозунгами, а действительно прозрачным управлением и улучшение жизни каждого человека путем проведения структурных реформ", - написал известный своими пропутинскими взглядами президент Чехии.

Лидер украинской националистической партии Свобода Олег Тягнибок ранее сообщил, что его политическая сила будет в оппозиции к Зеленскому.