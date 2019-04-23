Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.04.2019, 09:15

Друг Путина Земан поздравил Зеленского с победой

Друг Путина Земан поздравил Зеленского с победой - Фото
Милош Земан (фото - EPA)

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента

Реклама
Реклама

Президент Чехии Милош Земан поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Он заявил, что украинцы хотят страну с меньшим количеством националистических лозунгов, сообщает пресс-служба.

"Ваша победа является доказательством стремления большинства граждан Украины изменить нынешнюю ситуацию и малоэффективное руководство страны", - считает Земан.

Реклама

"Выбрав вас, ваши сограждане подтвердили, что они не отказались от амбиций построить демократическую, свободную, процветающую и мирную Украину, которая будет озабочена не националистическими лозунгами, а действительно прозрачным управлением и улучшение жизни каждого человека путем проведения структурных реформ", - написал известный своими пропутинскими взглядами президент Чехии.

Лидер украинской националистической партии Свобода Олег Тягнибок ранее сообщил, что его политическая сила будет в оппозиции к Зеленскому.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Милош Земан
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 