Дубилет: Если бы выбрали наш вариант большого герба, об Украине говорил бы весь мир – фото

Экс-министр считает, что на гербе светского государства не должны изображаться религиозные символы, в его варианте зашифрован бинарный код

Команда экс-министра Кабмина Дмитрия Дубилета участвовала в конкурсе на эскиз большого герба Украины, заняв третье место. Дубилет в Facebook рассказал о проекте и показал сам эскиз.

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Второе место присуждено не было.

Бывший министр, увлекающийся геральдикой, раскритиковал победителя конкурса. Он считает, что на гербе светского государства не должны изображаться религиозные символы.

Над созданием своего варианта в группе Дубилета работали 12 человек, включая львовского геральдиста Ивана Турецкого, одного из создателей тризуба.

По словам Дубилета, в изображении зашифрован код 0101010101000001, что в переводе с бинарного кода означает UA.

"Это символизирует современность Украины, приверженность к цифровому развитию, ИТ-индустрию (во всех проектах на гербе представлена только аграрная индустрия)", – написал бывший министр. Он убежден, что это был бы очень оригинальный ход, о котором написала бы мировая пресса.

"Мне рассказали участники процесса, что, судя по всему, комиссия не поняла и не оценила эту идею. Жаль", – отметил экс-министр.

По его словам, было еще несколько вариантов, один из которых выполнен в очень современном стиле, с серьезным отступлением от канонов геральдики, но они тоже не прошли.

19 ноября объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. Первую премию получил проект художника-графика Алексея Кохана.

Вадим Ребрина

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