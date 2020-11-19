Минкульт: Определен лучший эскиз большого государственного герба Украины – фото

Минюст подготовит проект закона о государственных символах, который передадут в Верховную Раду

Сегодня, 19 ноября, объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

Первую премию получил проект художника-графика Алексея Кохана.

Конкурс проводило госагентство по вопросам искусств и художественного образования. Победителей определяло жюри во главе с Андреем Гречило, автором малого герба.

Как отмечается, все члены жюри – специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведения.

Ткаченко добавил, что к конкурсу были допущены 112 работ.

По информации министра, эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

Ткаченко сообщил, что теперь Минюст подготовит проект закона о государственных символах, который передадут в Верховную Раду.

Если депутаты поддержат эскиз-победитель конкурса конституционным большинством, то он будет официально оформлен, как большой государственный герб.

Алексей Кохан – заслуженный художник Украины. В 1992 году был соавтором при создании малого государственного герба. В 1996 году уже побеждал во всеукраинском конкурсе на лучший эскиз большого государственного герба.

25 августа Верховная Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Наталия Медведева

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