Минкульт: Определен лучший эскиз большого государственного герба Украины – фото
Минюст подготовит проект закона о государственных символах, который передадут в Верховную Раду
Сегодня, 19 ноября, объявили победителя конкурса на лучший эскиз большого герба Украины. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.
Первую премию получил проект художника-графика Алексея Кохана.
Конкурс проводило госагентство по вопросам искусств и художественного образования. Победителей определяло жюри во главе с Андреем Гречило, автором малого герба.
Как отмечается, все члены жюри – специалисты по геральдике, истории, юриспруденции и искусствоведения.
Ткаченко добавил, что к конкурсу были допущены 112 работ.
По информации министра, эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.
Ткаченко сообщил, что теперь Минюст подготовит проект закона о государственных символах, который передадут в Верховную Раду.
Если депутаты поддержат эскиз-победитель конкурса конституционным большинством, то он будет официально оформлен, как большой государственный герб.
Алексей Кохан – заслуженный художник Украины. В 1992 году был соавтором при создании малого государственного герба. В 1996 году уже побеждал во всеукраинском конкурсе на лучший эскиз большого государственного герба.
- 25 августа Верховная Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.
Комментарии