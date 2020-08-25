Рада поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого герба Украины

Проведение конкурса о создании большого герба Украины поддержали 279 нардепов

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

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Решение поддержали 279 нардепов, "против" проголосовали 0, "воздержались" - 40.

Голосование по фракциям:

Кабмин должен создать организационный комитет конкурса до 1 октября, обеспечить финансирование его проведения, провести общественное обсуждение эскиза большого герба и подать победивший в конкурсе эскиз на рассмотрение Рады. Победитель конкурса должен быть определен до 1 декабря.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что по Конституции большой герб должен быть установлен законом с учетом малого государственного герба (синий щит с золотым тризубом) и герба Войска Запорожского. Закон о большом гербе до сих пор не принят, его должны поддержать две трети от состава Рады - 300 нардепов.

Ранее попытки утвердить большой герб предпринимались в 1991, 1996, 2001, 2007 и 2009 годах, но каждый раз процесс останавливался либо на этапе конкурса, либо не получал поддержки в сессионном зале Рады.

19 февраля в Украине отмечают День государственного герба. В этот день в 1992 году Рада утвердила тризуб в качестве малого герба.

Денис Юдин

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