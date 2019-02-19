Сегодня в Украине отмечают День герба: история праздника

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня, 19 февраля, в Украине отмечают День государственного герба. В этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила тризуб в качестве малого герба.

Открытый конкурс по созданию проекта в соответствии с постановлением Верховной Рады объявили 24 июня 1991 года, еще при СССР. Комиссия по вопросам культуры и духовного возрождения ВР создала рабочую группу-жюри, состоявшую из нардепов, историков, искусствоведов, сотрудников музеев.

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На конкурс поступили более 200 работ. Все они по сей день хранятся в Центральном государственном архиве органов центральной власти и управления. Победил проект историка-геральдиста Андрея Гречило и художника Ивана Турецкого.

По мнению Гречило, тризуб в графической традиции периода правления Великого князя Владимира был принят не случайно: "Именно при князе Владимире все этнические украинские земли были объединены в одном государстве. В 1918 году тризуб также был избран гербом УНР как символ соборности украинских земель. Такой герб имеет идею обновления традиции государственности ", - говорил он, передает Укринформ.

15 февраля отмечался Всемирный день онкобольных детей.