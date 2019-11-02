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Дубневич: Я не знаю, где взять 100 млн грн - видео

Дубневич: Я не знаю, где взять 100 млн грн - видео - Фото
Ярослав Дубневич (скриншот с видео)
02.11.2019, 19:51

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - сказал депутат

Депутат Ярослав Дубневич заявил, что у него нет 100 миллионов гривень на залог по решению суда о мере пресечения. Об этом он сказал журналистам в зале суда.

"Удивило (решение суда, - ред.), потому что решение судьи - даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов, - сказал нардеп.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он.

Дубневич также сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал в качестве меры пресечения депутату залог в размере 100 млн грн.

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