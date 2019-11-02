Дубневич: Я не знаю, где взять 100 млн грн - видео

Ярослав Дубневич (скриншот с видео)

Депутат Ярослав Дубневич заявил, что у него нет 100 миллионов гривень на залог по решению суда о мере пресечения. Об этом он сказал журналистам в зале суда.

"Удивило (решение суда, - ред.), потому что решение судьи - даже больше, чем то, что прокуроры просили. Я не знаю, как смогу найти 100 миллионов, - сказал нардеп.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил он.

Дубневич также сообщил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

«Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава» — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) November 2, 2019

Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал в качестве меры пресечения депутату залог в размере 100 млн грн.