Дуда бьет в набат – Россия срывает усилия мира по предотвращению климатической катастрофы
Следствием российской агрессии против Украины является не только глобальный кризис безопасности и в других сферах, но и огромные затраты, которые угрожают последовательному достижению экологических целей для предотвращения климатической катастрофы. Об этом на конференции ООН по изменению климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе заявил польский президент Анджей Дуда, пишет PAP.
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"Преступная агрессия России против Украины привела к огромным человеческим жертвам, разрушению украинской инфраструктуры и экономики, а также к экологическому ущербу", – сказал он, подчеркнув, что государство-оккупант должно понести ответственность и возместить убытки.
Дуда указал на "дополнительные выбросы" загрязнителей атмосферы из-за развязанной Россией войны, "которые превышают уровень, генерируемый рядом стран за целый год".
Польский лидер призвал мировое сообщество "оказывать давление на Россию и в то же время активизировать наши усилия, чтобы быть независимыми от российских ископаемых видов топлива".
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"Сегодня нам действительно нужна солидарность. Мы должны сделать все, что в наших силах, для скорейшего прекращения российской агрессии", – подчеркнул Дуда.
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