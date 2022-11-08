UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда бьет в набат – Россия срывает усилия мира по предотвращению климатической катастрофы

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 12:47
Дуда бьет в набат – Россия срывает усилия мира по предотвращению климатической катастрофы - Фото
Анджей Дуда (Фото: EPA)

Следствием российской агрессии против Украины является не только глобальный кризис безопасности и в других сферах, но и огромные затраты, которые угрожают последовательному достижению экологических целей для предотвращения климатической катастрофы. Об этом на конференции ООН по изменению климата (COP27) в Шарм-эль-Шейхе заявил польский президент Анджей Дуда, пишет PAP.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Преступная агрессия России против Украины привела к огромным человеческим жертвам, разрушению украинской инфраструктуры и экономики, а также к экологическому ущербу", – сказал он, подчеркнув, что государство-оккупант должно понести ответственность и возместить убытки.

Дуда указал на "дополнительные выбросы" загрязнителей атмосферы из-за развязанной Россией войны, "которые превышают уровень, генерируемый рядом стран за целый год".

Польский лидер призвал мировое сообщество "оказывать давление на Россию и в то же время активизировать наши усилия, чтобы быть независимыми от российских ископаемых видов топлива".

Читайте также: 200 тонн ртути под открытым небом. Что не так с заводом Радикал в Киеве 

"Сегодня нам действительно нужна солидарность. Мы должны сделать все, что в наших силах, для скорейшего прекращения российской агрессии", – подчеркнул Дуда.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война экология климат загрязнение анджей дуда глобальное потепление окружающая среда выбросы COP27
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 