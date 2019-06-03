Дуда пригласит Зеленского и Трампа на годовщину Второй мировой

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского на мероприятия, посвященные 80 годовщине начала Второй мировой войны. Такое же приглашение получит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на представителя президента Польши Блажея Спихальского.

Он подтвердил, что Дуда встретится с Зеленским 4 июня в Брюсселе.

"Господин президент Дуда повторно пригласит президента Украины на торжества, связанные с началом Второй мировой войны. Приглашение на это событие было отправлено еще господину президенту Порошенко, следовательно завтра действительно будет такая возможность, чтобы индивидуально, непосредственно пригласить уже господина Зеленского", - сказал Спихальский.

Он напомнил, что мероприятия пройдут 1 сентября в Варшаве.

Спихальский добавил, что на торжества будет также приглашен президент США Дональд Трамп.

Зеленский проведет первую встречу с Дудой завтра, 4 июня в Брюсселе, в представительстве Польши при ЕС.