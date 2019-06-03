Зеленский проведет первую встречу с Дудой

Анджей Дуда (фото - пресс-служба президента Польши)

Президент Владимир Зеленский проведет первую встречу с президентом Польши Анджеем Дудой завтра, 4 июня. Об этом сообщил на брифинге министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Шерский, передает Укринформ.

По словам Шерского, встреча глав государств состоится в представительстве Польши при ЕС. Министр назвал это символичным, поскольку "Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины".

Ранее Дуда заявлял, что Североатлантический альянс должен укрепить свое присутствие в регионе Черного моря, чтобы показать готовность к защите от потенциального агрессора. Также он говорил, что опасается нападения России на Польшу из-за имперский амбиций РФ.

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