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28.02.2019, 22:20

Президент Польши высказался о присутствии НАТО в Черном море

Президент Польши высказался о присутствии НАТО в Черном море - Фото
Анджей Дуда (фото - EPA)

Североатлантический альянс должен очень серьезно рассматривать эту проблему, считает Дуда

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Североатлантический альянс должен укрепить свое присутствие в регионе Черного моря, чтобы показать готовность к защите от потенциального агрессора. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

"В этом регионенужно показать нашу готовность к обороне", - заявил Дуда, добавив, что Североатлантический альянс должен очень серьезно рассматривать эту проблему.

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"Сегодня, действительно, важнейшей проблемой является восстановление имперских амбиций России. И на этот факто нужно соответственно реагировать ", - констатировал Дуда.

Летом в Черном море начнутся украинско-американские военные учения "Си Бриз-2019". Учения пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.

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Теги: анджей дуда, черное море, нато, польша
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