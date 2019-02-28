Президент Польши высказался о присутствии НАТО в Черном море

Анджей Дуда (фото - EPA)

Североатлантический альянс должен укрепить свое присутствие в регионе Черного моря, чтобы показать готовность к защите от потенциального агрессора. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

"В этом регионенужно показать нашу готовность к обороне", - заявил Дуда, добавив, что Североатлантический альянс должен очень серьезно рассматривать эту проблему.

Реклама

"Сегодня, действительно, важнейшей проблемой является восстановление имперских амбиций России. И на этот факто нужно соответственно реагировать ", - констатировал Дуда.

Летом в Черном море начнутся украинско-американские военные учения "Си Бриз-2019". Учения пройдут в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря.