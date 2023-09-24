Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся странам. Об этом сообщает PAP и TVP1.

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"В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", – сказал он.

По словам Дуды, Польша – самодостаточная в этом плане благодаря работе польских фермеров, и полякам "не нужно украинское зерно".

Поэтому, отметил польский президент, эмбарго на украинскую агропродукцию "было правильным".

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

В мае 2023 года пять стран Евросоюза, среди которых Польша, добились от Еврокомиссии решения о введении временного эмбарго на импорт четырех сельскохозяйственных культур из Украины (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник) при условии свободного транзита.

Срок этих ограничений истекает 15 сентября, но Польша и Венгрия заявили, что не собираются их снимать.

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