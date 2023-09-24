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Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 14:50
Дуда заявил, что Польша подготовила транзитные коридоры для украинского зерна - Фото
Анджей Дуда (Фото: LIGA.net)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна подготовила транзитные коридоры для экспорта украинского зерна нуждающимся странам. Об этом сообщает PAP и TVP1.

"В Польше подготовили транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться куда нужно. Мы пытаемся помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи", – сказал он.

По словам Дуды, Польша – самодостаточная в этом плане благодаря работе польских фермеров, и полякам "не нужно украинское зерно".

Поэтому, отметил польский президент, эмбарго на украинскую агропродукцию "было правильным".

По его словам, украинское зерно "не дошло до тех стран, которые в нем нуждались", а попало на такие рынки, как польский.

  • В мае 2023 года пять стран Евросоюза, среди которых Польша, добились от Еврокомиссии решения о введении временного эмбарго на импорт четырех сельскохозяйственных культур из Украины (пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечник) при условии свободного транзита.
  • Срок этих ограничений истекает 15 сентября, но Польша и Венгрия заявили, что не собираются их снимать.

Читайте также: МИД назвал противоправным зерновое эмбарго. Дуда: Украина должна понять нашу позицию

Милана Головань
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