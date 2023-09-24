Дуда заявив, що Польща підготувала транзитні коридори для українського зерна

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна підготувала транзитні коридори для експорту українського зерна державам, які його потребують. Про це повідомляє PAP та TVP1.

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"У Польщі підготували транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися куди потрібно. Ми намагаємося допомогти Україні й тим державам, які потребують цієї допомоги", – сказав він.

За словами Дуди, Польща – самодостатня в цьому плані завдяки праці польських фермерів і полякам "не потрібно українське зерно".

Тому, наголосив польський президент, ембарго на українську агропродукцію "було правильним".

За його словами, українське зерно "не дійшло до тих країн, які його потребували", а потрапило на такі ринки, як польський.

У травні 2023 року п'ять країн Євросоюзу, серед яких Польща, добилися від Єврокомісії рішення про запровадження тимчасового ембарго на імпорт чотирьох сільськогосподарських культур з України (пшениця, кукурудза, ріпак та соняшник) за умови вільного транзиту.

Термін цих обмежень закінчився 15 вересня, але Польща та Угорщина заявили, що не збираються їх знімати.

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