"Думки вголос": LIGA.net запускает новый формат авторского контента

Его будет удобно слушать в пути, во время тренировки или повседневных дел – без потери качества восприятия информации

Коллаж: LIGA.net

На LIGA.net появился формат "Думки вголос", открывающий новый уровень доверия между автором и слушателем.

Это больше, чем просто текст или озвучка искусственным интеллектом. Здесь говорит сам автор, без фильтров и правок, и его слова – это неповторимый эксклюзив. Это позволяет читателям напрямую получать честную и эмоциональную реакцию на события, происходящие в Украине и мире – через личную интонацию, паузы и акценты автора.

"Думки вголос" удобно слушать в пути, во время тренировки или повседневных дел – без потери качества восприятия информации. Благодаря этому формату потребление контента превращается в более личный и ценностный опыт.

"Поскольку мы заботимся об интересах нашей аудитории, мы ищем пути удовлетворения ее потребностей на всех уровнях. Привычки потребления контента меняются, и мы заметили, что наша аудитория очень часто отдает предпочтение аудио- и видеоформатам. Именно поэтому мы начали развивать YouTube-канал. Мы стараемся экономить ваше время, поэтому предлагаем слушать мысли наших авторов, а не только читать их", – поделилась Юлия Банковая, главный редактор LIGA.net.

Новый формат уже доступен подписчикам LIGA.net. Если вы до сих пор не с нами – самое время присоединиться!

"Думки вголос" – смысл, который не нужно искать между строк.