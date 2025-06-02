"Думки вголос": LIGA.net запускає новий формат авторського контенту

Його буде зручно слухати в дорозі, під час тренування чи повсякденних справ – без втрати якості сприйняття інформації

Колаж: LIGA.net

На LIGA.net з’явився формат "Думки вголос", який відкриває новий рівень довіри між автором і слухачем.

Це більше, ніж просто текст чи озвучка штучним інтелектом. Тут говорить сам автор, без фільтрів і правок, і його слова – це ексклюзив, який не повториться. Це дозволяє читачам напряму отримувати чесну та емоційну реакцію на події, які відбуваються в Україні та світі – через особисту інтонацію, паузи та акценти автора.

"Думки вголос" зручно слухати в дорозі, під час тренування чи повсякденних справ – без втрати якості сприйняття інформації. Завдяки цьому формату споживання контенту перетворюється на більш особистий та ціннісний досвід.

"Оскільки ми дбаємо про інтереси нашої аудиторії, ми шукаємо шляхи задоволення її потреб на всіх рівнях. Звички споживання контенту змінюються, і ми помітили, що наша аудиторія дуже часто віддає перевагу аудіо- та відеоформатам. Саме тому ми почали розвивати YouTube-канал. Ми намагаємось економити ваш час, тому пропонуємо слухати думки наших авторів, а не лише читати їх", – поділилась Юлія Банкова, головна редакторка LIGA.net.

Новий формат вже доступний для передплатників LIGA.net. Якщо ви досі не з нами – саме час приєднатися!

"Думки вголос" – сенс, який не треба шукати між рядками.