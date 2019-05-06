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06.05.2019, 13:00

Два года в Украине не фиксировали антисемитизм - Розенко

Два года в Украине не фиксировали антисемитизм - Розенко - Фото
Павел Розенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-премьер сообщил, что в Украине в последние годы не фиксируется антисемитизм и "можем этим гордиться"

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В течение 2017-2018 годов в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитизма. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко во время Киевского еврейского форума, передает корреспондент LIGA.net.

"В Украине в течение 2018 года, мы можем этим гордиться, не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия, как и в предыдущем году", - отметил вице-премьер.

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Однако, добавил он, остаются определенные проявления антисемитского вандализма, но они также уменьшаются. Кроме того, в гуманитарной сфере он отметил широкое обсуждение тем, связанных с изучением темы Холокоста в рамках реализации соответствующих государственных программ Минобразования и Минкультуры. А в академии наук работает научный центр исследования истории Холокоста.

По данным Розенко, в Украине проживает "более 120 000 евреев и граждан с еврейскими корнями". По его словам, одним из приоритетов государства является обеспечение представителей всех этнических групп условиями для развития, в частности, в образовании. Он отметил, что в Украине действуют школы и дошкольные учреждения, где есть возможность изучать язык, культуру на родном языке, в частности, в 70 учебных классах.

Отдельно Розенко подчеркнул, что правительство решительно осуждает любые проявления нетерпимости и антисемитизма, как на национальном, так и международном уровне и присоединяется ко всем заявлениям в рамках ООН ОБСЕ и ЕС по этому поводу.

От имени правительства вице-премьер осудил новый виток насилия на Ближнем Востоке. "Бок о бок мы защищаем нашу территориальную целостность. И бок о бок сегодня находимся с народом Израиля. Украина, очевидно, осуждает ракетные обстрелы (Израиля – ред.), которые продолжаются в течение последних дней. Мы надеемся на восстановление мира и спокойствия", - отметил Розенко.

Ранее сегодня на Киевском еврейском форуме глава МИД Павел Климкин назвал состоявшуюся встречу с избранным президентом Владимиром Зеленским "очень хорошей", но сообщил, что намерен подать в отставку. 

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Теги: антисемитизм, Павел Розенко
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